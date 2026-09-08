В транспортной отрасли определена потребность в 31 новой профессии

В транспортной отрасли Казахстана сегодня работают 870 тыс. человек – практически каждый десятый занятый в стране. В связи с активным развитием транспортной инфраструктуры потребность отрасли составляет около 57 тыс. специалистов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев.

Министр отметил, что основную часть работников составляют специалисты автомобильного и железнодорожного транспорта, дорожного строительства и логистики. Наиболее высокий спрос сегодня наблюдается на машинистов, водителей, техников и инженеров, специалистов по логистике, пилотов, авиадиспетчеров, капитанов судов и механиков.

Для привлечения молодежи в транспортную отрасль проводятся ярмарки вакансий, мероприятия по профессиональной ориентации и организуется производственная практика. Эти меры помогают студентам получить необходимые навыки и трудоустроиться после завершения обучения.

Подготовку кадров для транспортной отрасли осуществляют 37 высших учебных заведений и 47 колледжей. В них обучаются около 44 тыс. студентов, из которых более 28 тыс. получают образование за счет государственного образовательного гранта.

По словам министра, ключевой задачей остается подготовка специалистов, соответствующих текущим и будущим потребностям транспортной отрасли.

В связи с технологической трансформацией отрасли уже определена потребность в 31 новой профессии. В дорожной сфере востребованы специалисты по цифровому проектированию BIM, специалисты по «умным дорогам» и операторы строительных роботов. В железнодорожной отрасли и логистике необходимы цифровые логисты и специалисты по автоматике. В авиации появляются новые направления подготовки, связанные с использованием искусственного интеллекта, включая диспетчеров, работающих с ИИ, специалистов по проектированию воздушного движения и операторов беспилотной техники.

Для подготовки таких кадров Министерство транспорта совместно с государственными органами и организациями образования проводит работу по обновлению образовательных программ и развитию новых направлений подготовки специалистов.