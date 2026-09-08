Открываются рейсы из Казахстана в Сингапур

Министерством транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

С 20 октября текущего года открывается новый рейс из Шымкента в Сингапур авиакомпанией «SCAT» который будет выполняться 2 раза в неделю.

Уникальность данного рейса заключается в том, что казахстанская авиакомпания будет летать с использованием права «пятой степени свободы воздуха» транзитом через Китай. То есть пассажиры могут добраться до китайского города Санья и дальше полететь в Сингапур.

Таким образом авиакомпания может перевозить пассажиров не только между Казахстаном и Сингапуром, но и между Китаем и Сингапуром.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Сингапуром послужит дальнейшему развитию туризма, инвестиций, бизнеса двух стран и становлению Казахстана транзитным хабом Центральной Азии.