С начала года железнодорожным транспортом перевезено 86,7 млн тонн угля

В Казахстане за 10 месяцев 2026 года железнодорожным транспортом перевезено 86,7 млн тонн угля, что на 1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Из общего объема 28 млн тонн угля отправлено на экспорт, что соответствует уровню прошлого года. Внутри страны перевезено 58,6 млн тонн угля, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 54,5 млн тонн доставлено на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), еще 4,1 млн тонн — для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения.

В целях обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона продолжаются бесперебойные перевозки угля для нужд теплоэлектроцентралей и коммунально-бытового сектора. Так, с мая по октябрь текущего года по республике перевезено 35 млн тонн угля, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. В том числе 32 млн тонн направлено на ТЭЦ и 3 млн тонн — для коммунально-бытовых нужд.

Для обеспечения бесперебойных перевозок АО «Казтемиртранс» располагает парком из 29 тыс. полувагонов. Имеющийся подвижной состав полностью обеспечивает потребности в транспортировке угля.