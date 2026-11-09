Вниманию водителей!

По прогнозам синоптиков, в ночное и утреннее время в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Улытау ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. Местами прогнозируются гололедные явления.

Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее планировать маршрут движения и, по возможности, воздержаться от поездок без особой необходимости.

Особое внимание следует уделить состоянию шин - при наличии летней резины риск заносов и ДТП значительно возрастает.

Напоминаем, что дорожные службы работают круглосуточно, а также действует колл-центр 1403, где можно получить актуальную информацию о состоянии трасс и погодных условиях.

Берегите себя и своих близких!