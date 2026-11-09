В Астане состоялся брифинг для глав дипломатических миссий и представителей международных организаций, посвящённый Посланию Главы государства от 28 октября 2026 года. Спикерами мероприятия выступили Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев и вице-министр транспорта Дамир Кожахметов.

В ходе брифинга Дамир Кожахметов представил зарубежным дипломатам ключевые направления развития транспортно-логистической отрасли Казахстана и задачи, поставленные в Послании Президента. Основной акцент был сделан на укреплении транзитного потенциала страны и расширении международных транспортных связей между Азией и Европой.

В частности, он рассказал о реализации крупных инфраструктурных проектов, направленных на увеличение пропускной способности транспортной системы. Среди них — строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты, модернизация автомобильных пунктов пропуска, строительство Арало-Каспийской автомагистрали, а также расширение мощностей портов Актау и Курык.

Отдельное внимание было уделено цифровой трансформации транспортной отрасли. Казахстан внедряет электронные перевозочные документы, развивает национальную интеллектуальную транспортную систему «Е-Көлік» и расширяет обмен цифровыми данными с зарубежными партнёрами. В настоящее время обмен электронными разрешениями осуществляется с шестью странами.

В завершение брифинга была подчеркнута заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении международного сотрудничества, привлечении инвестиций и реализации совместных инфраструктурных и логистических проектов. Представленные инициативы открывают дополнительные возможности для укрепления транспортной связанности, развития транзитных маршрутов и расширения торгово-экономических связей с зарубежными партнёрами.