В Казахстане расширяется сеть электрозарядных станций на автомобильных дорогах

На сегодняшний день вдоль основных автомобильных маршрутов страны функционируют 62 электрозарядные станции, расположенные в 13 регионах Казахстана. Их развитие направлено на создание комфортных условий для владельцев электромобилей при передвижении между регионами.

Наибольшее количество станций размещено в Алматинской и Жамбылской областях — по 12, в Акмолинской и Карагандинской — по 8. ЭЗС также работают в Атырауской, области Жетісу, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

В частности, сеть охватывает различные транспортные направления страны. Так на автодороге «Астана - Алматы» функционируют 13 станций, на направлении «Астана – Петропавловск» — 7, на трассе «Алматы – Усть-Каменогорск» — 6.

Особое внимание уделяется развитию зарядной инфраструктуры вдоль международных транспортных коридоров. В частности, вдоль международной автомобильной трассы «Западная Европа – Западный Китай» установлено 19 электрозарядных станций.

Мощность установленных ЭЗС составляет от 60 до 320 кВт, что позволяет владельцам электромобилей планировать поездки по основным республиканским и международным маршрутам.

Работа по дальнейшему расширению сети продолжается. В плане на 2026 год предусмотрено строительство 27 новых автозаправочных станций вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения, которые предусматривают размещения электрозарядных станций. В частности, вдоль трассы «Западная Европа – Западный Китай» планируется установка 7 ЭЗС.

Министерство транспорта совместно с организациями дорожной отрасли и местными исполнительными органами проводит работу с частными инвесторами и владельцами объектов придорожного сервиса по строительству новых объектов и приведению действующих в соответствие с требованиями Национального стандарта.