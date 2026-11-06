Казахстан и Армения обсудили перспективы совместного развития транспортного коридора TRIPP

Заместитель Премьер-министра – Министр транспорта Республики Казахстан Асел Жанасова в рамках рабочего визита в Республику Армения провела встречи с Вице – премьером Республики Армения Мгером Григоряном и Министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Ключевой темой встреч стали транзитные возможности транспортного коридора TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) для Казахстана. Стороны обсудили перспективы его развития, в том числе возможности сопряжения с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (Средним коридором) и интеграции в международные транспортно-логистические сети.

Развитие маршрута TRIPP открывает дополнительные возможности для укрепления позиций Казахстана в евразийской транспортно-логистической системе. Реализация проекта будет способствовать диверсификации международных транспортных коридоров, привлечению дополнительных грузопотоков и расширению логистических связей в регионе.

В Послании народу Казахстана Глава государства определил транспортно-логистическую отрасль одним из стратегических приоритетов и обозначил задачу по дальнейшему укреплению позиций страны в качестве ведущего транзитного хаба Евразии. В рамках реализации поставленных задач Казахстан последовательно развивает международные транспортные коридоры, расширяет географию транспортного сообщения и наращивает транзитный потенциал страны.