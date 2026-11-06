В области Жетысу завершена реконструкция вокзала Сарыозек

В области Жетысу завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Сарыозек, построенного в 1940 году. Работы проведены в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.

В ходе реконструкции обновлено одноэтажное здание вокзала общей площадью 137 квадратных метров. Проведены работы по обновлению фасада и внутренних помещений, модернизации инженерных коммуникаций и пассажирского перрона.

Фасад здания облицован металлическим сайдингом, цоколь отделан гранитом, а в качестве напольного покрытия использован керамогранит. Кроме того, обустроены дополнительные эвакуационные пути и установлены двери, соответствующие требованиям пожарной безопасности. При проведении строительно-монтажных работ применялись материалы отечественного производства.

Вокзал станции Сарыозек относится ко II типу. Через станцию проходят 22 пассажирских поезда, обеспечивающих транспортное сообщение с Алматы, Семеем, Талдыкорганом, Оскеменом, Астаной, Карагандой и Балхашом, а также с городами Российской Федерации.

Реализация проекта позволила обновить пассажирскую инфраструктуру станции, повысить комфорт и безопасность пассажиров, а также создать более современные условия для обслуживания пассажиропотока.