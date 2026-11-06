В Казахстане за 10 месяцев текущего года перевезено 12,1 млн тонн зерна

За 10 месяцев 2026 года железнодорожным транспортом перевезено 12,1 млн тонн зерна. Это на 9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда объем перевозок составил 11,2 млн тонн.

Экспортные перевозки за отчетный период достигли 9,4 млн тонн, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (8,5 млн тонн).

Основной объем экспорта пришелся на страны Центральной Азии – 6,2 млн тонн, что на 27% больше показателя прошлого года. В том числе в Узбекистан отправлено 4,6 млн тонн зерна (+35%), Таджикистан – 1,3 млн тонн (+18%). В Афганистан перевезено 855 тыс. тонн, что в 3,4 раза превышает прошлогодний показатель. Объем перевозок в Китай составил 935 тыс. тонн, увеличившись на 65%.

В настоящее время продолжается вывоз зерна нового урожая. В октябре текущего года железнодорожным транспортом перевезено 1,4 млн тонн зерна.

Для обеспечения бесперебойных перевозок имеется достаточный парк подвижного состава. В настоящее время в наличии 16,9 тыс. зерновозов, 17,8 тыс. крытых вагонов и более 2 тыс. локомотивов. Имеющихся ресурсов достаточно для перевозки зерна в полном объеме. При необходимости предусмотрены дополнительные возможности для наращивания объемов перевозок.

В целях обеспечения стабильной и своевременной доставки зерна нового урожая Министерством транспорта Республики Казахстан создан Зерновой штаб по организации и координации железнодорожных перевозок. Штаб обеспечивает взаимодействие всех участников перевозочного процесса, осуществляет мониторинг готовности железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, а также координирует работу по оперативному решению возникающих вопросов.