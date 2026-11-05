Казахстан продолжает укреплять партнёрство с Азиатским банком развития (АБР), направленное на развитие транспортной инфраструктуры, модернизацию автомобильных дорог и реализацию крупных инфраструктурных проектов.

5 ноября в Астане состоялась встреча вице-министра транспорта Республики Казахстан Дамира Кожахметова с вице-президентом Азиатского банка развития Инмином Янгом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние взаимодействия между Казахстаном и АБР, а также перспективы расширения сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Особое внимание было уделено вопросам развития автомобильных дорог республиканского и международного значения, модернизации дорожной инфраструктуры, а также привлечения инвестиций и финансовых инструментов банка для реализации перспективных проектов.

Сотрудничество с Азиатским банком развития имеет важное значение для последовательного развития транспортной отрасли Казахстана. Участие международных финансовых институтов позволяет расширять возможности финансирования инфраструктурных проектов, внедрять современные подходы к их реализации и повышать качество транспортных услуг.

В условиях растущего транзитного потенциала страны развитие современной и качественной дорожной инфраструктуры приобретает особую значимость. Казахстан последовательно работает над совершенствованием транспортных коридоров, повышением пропускной способности автомобильных дорог и укреплением транспортной связанности регионов.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного партнёрства и продолжении конструктивного диалога по вопросам реализации совместных инфраструктурных инициатив.