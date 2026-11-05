Казахстан и Китай договорились о дальнейшем расширении авиасообщения

В рамках проходящей в Ташкенте Конференции рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации «Китай – Центральная Азия» (C5+1), 4 ноября т.г. состоялись двусторонние переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. Казахстанскую делегацию возглавила Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева. Китайскую сторону представила заместитель генерального директора Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) госпожа Бай Венли.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения международного авиасообщения между Казахстаном и Китаем, включая увеличение количества регулярных рейсов и расширение географии полетов.

По итогам встречи достигнуты договоренности об увеличении количества разрешённых частот авиарейсов с 150 до 180 рейсов в неделю, а также включении в маршрутную сеть еще двух китайских городов Чэнду и Кашгар.

Реализация достигнутых договоренностей позволит расширить возможности для авиакомпаний двух стран, повысить доступность прямых перелетов, создать более удобные условия для пассажиров и улучшить возможности для стыковочных перевозок.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества и последовательном развитии воздушного сообщения между двумя странами.

Казахстан и Китай последовательно развивают сотрудничество в сфере гражданской авиации. Растущий пассажиропоток и активизация деловых и туристических обменов создают дополнительные возможности для дальнейшего расширения прямого авиасообщения между странами.