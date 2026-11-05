Новые вагоны Stadler выйдут на маршруты Астана – Алматы и Астана – Семей

С 5 ноября открывается продажа билетов на поезда № 3/4 «Нұрлы жол – Алматы-2» и № 153/154 «Нұрлы жол – Семей», сформированные из новых пассажирских вагонов Stadler.

Первые составы отправятся из Астаны в Алматы 11 ноября, в Семей — 13 ноября. Приобрести билеты можно на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов.

Запуск поездов с новыми вагонами осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства по обновлению пассажирского подвижного состава. Согласно заключенному контракту, до 2030 года предусмотрена поэтапная поставка 557 пассажирских вагонов с последующим сервисным обслуживанием.

Производство вагонов осуществляется на заводе Stadler Kazakhstan с учетом климатических особенностей страны и современных требований к организации пассажирских перевозок. Купейные вагоны рассчитаны на 40 пассажирских мест, плацкартные — на 56 мест.

Новые вагоны оснащены современными системами климат-контроля, индивидуальным освещением, электрическими розетками напряжением 220 В, USB- и USB-C-портами, а также системами видеонаблюдения. Кроме того, предусмотрены специальные условия для комфортного проезда маломобильных пассажиров. Для повышения качества обслуживания пассажиров в составы включены вагоны-буфеты, где можно приобрести горячие блюда, напитки и легкие закуски.

Обновление пассажирского подвижного состава направлено на повышение комфорта и качества обслуживания, а также создание современных условий для железнодорожных перевозок.