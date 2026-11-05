Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении частоты рейсов между странами

В Ташкенте на полях Конференции рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации «Китай – Центральная Азия» (C5+1) состоялись двусторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана.

Казахстанскую делегацию возглавила Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева. Узбекскую сторону – начальник Управления воздушного транспорта Министерства транспорта Узбекистана Джамолиддин Назаров.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее расширение авиасообщения, увеличение частоты регулярных рейсов и повышение доступности авиаперевозок между крупнейшими городами двух стран.

Достигнута договоренность об увеличении количества разрешённых частот до 60 рейсов в неделю по каждому из двух маршрутов Алматы – Ташкент и Астана – Ташкент.

Стороны также договорились об увеличении количества разрешённых частот по остальным маршрутам между Казахстаном и Узбекистаном с 14 до 20 рейсов в неделю.

Реализация достигнутых договоренностей позволит увеличить предложение на наиболее востребованных направлениях.

Рост пассажиропотока между Казахстаном и Узбекистаном, активизация деловых и туристических обменов способствуют увеличению спроса на авиаперевозки и создают дополнительные возможности для укрепления транспортной связанности двух стран.

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