Участок автодороги «Актобе – Кандыагаш» станет платным

Министерство транспорта Республики Казахстан расширяет сеть платных автодорог. В состав платной трассы «Кандыагаш – Макат» войдет реконструированный участок дороги «Актобе – Кандыагаш» с 11-го по 100-й километр.

Ввод платы будет дифференцированным. На отрезке с 11-го по 87-й километр проезд станет платным для всех видов транспорта, включая легковые автомобили. На участке с 87-го по 100-й километр автодороги «Актобе – Кандыагаш», а также на остальном протяжении трассы «Кандыагаш – Макат» плата будет взиматься только с автобусов и грузовых автомобилей.

Стоимость проезда зависит от пройденного расстояния, категории транспортного средства, его грузоподъемности и способа оплаты. Для жителей прилегающих районов предусмотрены льготные абонементы. Владельцы местных легковых автомобилей смогут приобрести годовой абонемент стоимостью 1 МРП. Для местных автобусов и грузовиков тариф составит от 1 до 5 МРП в месяц или от 12 до 60 МРП в год в зависимости от категории.

Все собранные средства будут направлены на содержание и ремонт дорожной инфраструктуры, а также на закупку спецтехники. Соответствующие изменения внесены в приказ Министерства транспорта РК и вступят в силу через 10 календарных дней после его первого официального опубликования.

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