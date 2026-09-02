Впервые в Казахстане пройдет Неделя безопасности ИКАО – 2026

20–22 октября 2026 года в Астане при поддержке Министерства транспорта Республики Казахстан состоится Неделя безопасности ИКАО – одно из ключевых международных мероприятий в сфере авиационной безопасности и кибербезопасности. Впервые Казахстан станет площадкой проведения глобального форума, который объединит руководителей авиационных администраций, представителей авиационной отрасли со всего мира.

ИКАО проводит ограниченное количество крупных международных мероприятий, объединяющих руководителей, регуляторов, представителей отрасли и ведущих экспертов. Выбор Астаны для Недели безопасности отражает высокий уровень международного взаимодействия страны с ИКАО и его последовательную работу по совершенствованию национальной системы авиационной безопасности.

По показателю 95,7% соответствия международным стандартам по авиационной безопасности Казахстан входит в TOP-20 стран мира и в настоящее время является лидером в регионе Центральной Азии.

Имея большой опыт проведения региональных мероприятий, теперь страна выходит на глобальный уровень, что является значимым событием и для Казахстана, и для международного авиационного сообщества.

Для участия в Неделя безопасности ИКАО на тему «Безопасное небо в сложном мире: повышение безопасности в авиации для всех» ожидается приезд Президента Совета ИКАО Тошиюки Онума и Генерального секретаря ИКАО Хуана Карлоса Саласара, а также высокопоставленных представителей иностранных государств и международных организаций.

Сегодня гражданская авиация сталкивается с быстро меняющейся средой безопасности. Наряду с традиционными угрозами возникают новые риски, связанные с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта, ростом киберугроз, распространением беспилотных воздушных судов, а также последствиями вооруженных конфликтов и геополитической нестабильности.

В этих условиях особое значение приобретают защита критической авиационной инфраструктуры, повышение устойчивости отрасли к киберинцидентам, противодействие угрозам, связанным с использованием беспилотных воздушных судов, совершенствование оценки рисков и обеспечение эффективного обмена информацией, в том числе в условиях конфликтов.

В рамках Недели безопасности ИКАО-2026 участники события обсудят современные подходы к управлению рисками, внедрению инноваций и новых технологий, развитию кадров и укреплению систем авиационной безопасности. Особое внимание будет уделено совершенствованию информационного обмена и практических подходов к оценке рисков, связанных с деятельностью гражданской авиации в условиях конфликтов.

Дискуссии пройдут в контексте реализации ключевых глобальных инициатив ИКАО, включая Глобальный план обеспечения авиационной безопасности (GASeP) и Универсальную программу аудита безопасности полетов ИКАО с постоянным мониторингом (USAP-CMA).

Неделя безопасности ИКАО-2026 также станет важным этапом подготовки международного авиационного сообщества к Третьей конференции высокого уровня по авиационной безопасности (HLCAS/3), которая состоится в 2027 году. Мероприятие в Астане позволит обсудить актуальные приоритеты и подходы, которые будут иметь значение для дальнейшего развития глобальной системы авиационной безопасности.