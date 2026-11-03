Казахстан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспортного контроля

3 ноября 2026 года в онлайн формате состоялась рабочая встреча представителей Республики Казахстан и Республики Узбекистан по вопросам сотрудничества в сфере транспортного контроля.

Казахстанскую сторону возглавил председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта РК Дастан Жумакулов, узбекскую делегацию — начальник Инспекции транспортного контроля Республики Узбекистан Джамшид Каримов.

В ходе встречи стороны обменялись опытом организации и осуществления транспортного контроля в двух странах, обсудили действующие механизмы контроля автомобильных перевозок, а также вопросы совершенствования контрольных процедур.

Особое внимание было уделено цифровизации транспортного контроля. Стороны отметили, что внедрение цифровых решений позволяет повысить прозрачность контрольных процессов, сократить влияние человеческого фактора и повысить эффективность работы уполномоченных органов.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем обмене опытом в сфере транспортного контроля, в том числе об организации ознакомления узбекских коллег с применяемыми в Казахстане цифровыми решениями и практикой их использования.

Стороны выразили готовность продолжить взаимодействие по вопросам совершенствования транспортного контроля.