В Ташкенте с 3 по 5 октября проходит третья конференция Рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации «Центральная Азия – Китай» (C5+1). Казахстан в мероприятии представила делегация во главе с Председателем Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева.

Конференция объединила представителей авиационных властей и отрасли Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В центре внимания – развитие регионального авиасообщения, реализация ранее достигнутых договоренностей и определение новых направлений сотрудничества.

Конференцию открыл директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Республики Узбекистан Тахир Назаров. В ходе мероприятия также выступили начальник Управления воздушного транспорта Министерства транспорта Узбекистана Джамолиддин Назаров и заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации Кыргызской Республики Канат Тологонов.

В своем выступлении Салтанат Томпиева представила основные результаты и перспективы развития гражданской авиации Казахстана. За последние пять лет международная маршрутная сеть страны расширилась с 32 до 161 маршрута. По итогам девяти месяцев 2026 года казахстанские авиакомпании перевезли 12,4 млн пассажиров, что на 4,1% больше аналогичного периода прошлого года. Объем обработанных аэропортами грузов достиг 136,5 тыс. тонн, увеличившись на 10%.

Председатель Комитета подчеркнула, что безопасность полетов и авиационная безопасность остаются приоритетами отрасли. Казахстан продолжает совершенствовать систему надзора, привлекать международную экспертизу и совместно с ИКАО разрабатывать мастер-план развития гражданской авиации до 2050 года. Также были представлены подходы к подготовке авиационных специалистов и внедрению новых технологий.

В рамках сотрудничества «Центральная Азия – Китай» казахстанская сторона предложила продолжить региональное сотрудничество в целях дальнейшего укрепления делового, торгового и культурного взаимодействия.

Ожидается, что во время Конференции будут проведены двусторонние переговоры с авиационными властями Узбекистана и Китая.