Казахстан и Азербайджан укрепляют сотрудничество по развитию Среднего коридора

В Министерстве транспорта Республики Казахстан состоялась встреча министра транспорта Нурлана Сауранбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Казахстане Алимирзаминым Аскеровым и представителем AZCON Holding Шахином Бабаевым.

Стороны обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и проект «Каспийский мост». В рамках проекта паромы станут продолжением железной дороги: вагоны будут перевозиться без перегрузки. Цель проекта — гарантированно перевозить 8 млн тонн грузов в год с выходом на 10–12 млн тонн.

В рамках визита азербайджанской делегации АО «Самрук-Қазына» и AZCON Holding подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке и реализации проекта. Кроме того, АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» подписали документ об основных условиях (Term Sheet) создания совместного интермодального грузового терминала в порту Алят.

Также внимание было уделено созданию совместной терминальной сети, промышленной кооперации в сфере локомотиво- и судостроения, тарифной политике и сокращению сроков доставки грузов в Европу.

По итогам встречи стороны отметили, что отношения между Казахстаном и Азербайджаном строятся на прочном фундаменте взаимного доверия. Совместная задача — сделать коридор через Каспий ещё более надёжным и эффективным.