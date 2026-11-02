В Карагандинской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала Балхаш-2

В Карагандинской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Балхаш-2. Здание, построенное в 1976 году, прошло комплексное обновление, направленное на создание более комфортных и безопасных условий для пассажиров.

В рамках реконструкции обновлено двухэтажное здание вокзала общей площадью около 2 тыс. кв. м. Проведены работы по внутренней отделке помещений, полностью обновлены системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Особое внимание уделено пассажирской инфраструктуре: заменены железобетонные конструкции берегового перрона, уложена новая брусчатка. Кроме того, обустроены дополнительные эвакуационные пути и установлены двери с учетом современных требований пожарной безопасности.

Вокзал станции Балхаш-2 относится ко II классу. Среднесуточный пассажиропоток составляет около 800 человек. Через станцию проходят 18 пассажирских поездов, связывающих Балхаш с Астаной, Карагандой, Семеем и Аягозом.

Обновление вокзала позволит повысить качество обслуживания, обеспечить более комфортное пребывание пассажиров и создать необходимые условия для дальнейшего развития железнодорожного сообщения в регионе.

Работы проводятся в рамках масштабной программы реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства. В Карагандинской области программа охватывает 14 вокзалов.