Вопросы законности и служебной этики рассмотрены на совместном семинаре двух министерств

30 октября 2026 года в Министерстве транспорта РК и Министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан в рамках реализации плана работы Уполномоченного по этике, а также в реализацию принципа Закона и порядка состоялся совместный семинар на тему «Актуальные вопросы обеспечения законности, противодействия коррупции и соблюдения служебной этики в деятельности государственных служащих».

Спикером выступила доцент Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук Динара Талгатовна Амуртаева.

В ходе семинара были подробно рассмотрены правовые основы обеспечения законности на государственной службе, требования законодательства о государственной службе, противодействии коррупции и нормы Этического кодекса государственных служащих.

Особое внимание было уделено вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов. На конкретных примерах разъяснены ситуации возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, в том числе при принятии решений в отношении родственников и связанных лиц, их назначении или поощрении, а также при получении подарков, услуг и иных выгод. Отдельно рассмотрены изменения, предусмотренные Законом РК от 12 июня 2026 года, включая виды конфликта интересов, обязанность декларирования личных интересов, порядок уведомления руководства и последствия непринятия мер по его урегулированию.

Также участникам разъяснены новые подходы к ответственности за коррупционные правонарушения, усиление ответственности руководителей за коррупционные нарушения подчинённых, а также сроки введения отдельных законодательных новелл, в том числе с 1 января 2027 года.

Отдельный блок выступления был посвящён соблюдению служебной этики во внеслужебное время. Рассмотрены требования Этического кодекса к поведению государственных служащих в общественных местах, недопустимость нахождения в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, а также предусмотренная статьёй 440 КоАП Республики Казахстан административная ответственность за соответствующие правонарушения.