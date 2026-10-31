В рамках реализации задач, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, АО «КаздорНИИ» внедряет современные цифровые технологии проектирования, обследования и эксплуатации дорожных объектов. Особое внимание уделяется развитию информационного моделирования (BIM), совершенствованию подходов к проектированию дорожных одежд и применению цифровых методов обследования мостовых сооружений.

В Послании Президент подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры и полной цифровизации транспортной отрасли для укрепления транзитного потенциала страны. В развитие обозначенных приоритетов институт совершенствует инженерные решения на разных этапах жизненного цикла дорожных объектов.

С 1 августа 2026 года проектирование мостов длиной 100 метров и более в Казахстане осуществляется исключительно с применением информационного моделирования. Это первый этап перехода на BIM, предусмотренного приказом Министра промышленности и строительства РК от 19 марта 2026 года.

В дальнейшем применение BIM-технологий будет расширено. С 1 января 2028 года требование распространится на автомобильные дороги I и II категорий, а с 1 января 2030 года — на все виды строительных объектов, за исключением объектов третьего уровня ответственности.

Для развития нормативной базы для цифрового проектирования «КаздорНИИ» разработал ведомственный свод правил Республики Казахстан «Информационное моделирование с использованием BIM технологии на автомобильных дорогах».

Практическое применение BIM-технологий уже стало частью проектной деятельности института. Первым проектом «КаздорНИИ», разработанным с использованием информационного моделирования, стал рабочий проект мостового перехода с подходами в городе Уральске, который в настоящее время проходит рассмотрение в РГП «Госэкспертиза».

Другим важным направлением является цифровизация обследования и управления эксплуатацией мостовых сооружений. Для получения точных данных о геометрии и состоянии мостов специалисты института используют воздушное и наземное лазерное сканирование с применением технологии LiDAR и фотограмметрию, позволяющие создавать трёхмерные модели сооружений. Полученные данные используются для определения технического состояния сооружений, и далее интегрируются в разработанную «КаздорНИИ» систему управления эксплуатацией мостов, которая содержит всю информацию о сооружении, результаты их обследования и текущего состояния.

Помимо внедрения цифровых технологий, «КаздорНИИ» совершенствует подходы к проектированию и ремонту автомобильных дорог. В частности, разработан проект ВСП РК «Типовые конструкции дорожных одежд при среднем ремонте автомобильных дорог», предусматривающий расчётные варианты усиления дорожных одежд для дорог I–V категорий. Применение типовых решений позволит оптимизировать подготовку проектной документации с учётом состояния дорожного покрытия и условий конкретного участка.

Параллельно институт расширяет международное научно-техническое сотрудничество. Совместно с польским Научно-исследовательским институтом дорог и мостов (IBDiM) планируется проведение научных исследований, реализация пилотных проектов и разработка нормативно-технических документов по применению типовых конструкций мостовых сооружений с учётом климатических, геологических и эксплуатационных особенностей Казахстана.

Комплексная работа по совершенствованию нормативной базы, внедрению цифровых технологий и развитию международного сотрудничества направлена на повышение качества проектной документации, обоснованности инженерных решений и надёжности мостовых сооружений. Реализация данных инициатив будет способствовать выполнению поручений Главы государства, развитию дорожной инфраструктуры и укреплению транзитного потенциала Казахстана.