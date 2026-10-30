30 октября 2026 года под председательством исполняющего обязанности председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан Амангельды Нугманова состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию нормативных правовых актов по обеспечению безопасности движения на подъездных путях.

В работе заседания приняли участие представители структурных подразделений Министерства транспорта, Министерства национальной экономики, АО «НК «Қазақстан темір жолы», НПП «Атамекен», отраслевых ассоциаций и предприятий железнодорожного транспорта.

Участники заседания проанализировали основные причины нарушений безопасности движения, рассмотрели вопросы совершенствования нормативных правовых актов по обеспечению безопасности движения на подъездных путях.

Отдельное внимание уделено укреплению межведомственного и отраслевого взаимодействия, в том числе оперативному обмену информацией о выявленных нарушениях и принятию совместных профилактических мер.

По итогам заседания определены приоритетные направления дальнейшей работы, предусматривающие совершенствование механизмов предупреждения нарушений и обеспечения безопасной эксплуатации подъездных железнодорожных путей.