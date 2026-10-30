В Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие движения по новому мосту через реку Пихтовку. В мероприятии приняли участие первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, вице-министр транспорта Дамир Кожахметов, председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев, представители дорожных организаций и другие участники.

В Восточно-Казахстанской области открыто движение по новому мосту через реку Пихтовку высотой до 45 метров. Одновременно завершены основные работы по реконструкции 28 километров республиканской автомобильной дороги Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи. Реализация проекта позволит водителям объезжать сложный серпантин Осиновского перевала, повысит безопасность движения и улучшит транспортную доступность населённых пунктов и туристических объектов региона.

Главным инженерным сооружением нового маршрута стал мост через реку Пихтовку протяжённостью 175 метров. Его высота над горным рельефом достигает 45 метров. Конструкция состоит из семи пролётов и восьми опор, на которых установлены 79 железобетонных балок.

Строительство велось в сложных горно-геологических условиях и потребовало нестандартных инженерных решений. В частности, мост построен по изогнутой траектории с учётом особенностей горного рельефа.

Открытие нового маршрута имеет особое значение для Восточного Казахстана. Осиновский перевал на протяжении многих лет оставался одним из наиболее сложных участков республиканской дорожной сети. Крутые повороты, затяжные подъёмы, снегопады и гололёд существенно осложняли движение, особенно в зимний период. Новая дорога позволит миновать наиболее сложный серпантин и создаст более благоприятные условия для круглогодичного транспортного сообщения.

В рамках реконструкции на всех 28 километрах полностью выполнено устройство нижнего и верхнего слоёв дорожного основания и асфальтобетонного покрытия. Объём земляных работ составил 545 тысяч кубометров, буровзрывных — 603 тысячи кубометров.

Кроме того, построены два мостовых сооружения и 38 водопропускных труб, включая два скотопрогона. В строительстве были задействованы 135 специалистов и 65 единиц техники.

Реконструкция трассы имеет важное социально-экономическое значение. Улучшение дорожной инфраструктуры повысит доступность районов Алтай, Улкен Нарын и Катон-Карагай, создаст дополнительные условия для развития внутреннего туризма, предпринимательства и транспортных перевозок.

Открытие движения по мосту через Пихтовку и завершение основных работ на 28 километрах дороги стали важным этапом модернизации транспортной инфраструктуры Восточного Казахстана.