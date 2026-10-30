В Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую значимость строительства железнодорожной линии «Бахты – Аягоз». Реализация данного масштабного проекта станет важным шагом в развитии транспортно-логистической инфраструктуры страны, расширении железнодорожного сообщения с Китаем и укреплении транзитного потенциала Казахстана.

В настоящее время строительные работы ведутся высокими темпами. Земляные работы выполнены на 92%. Параллельно продолжается строительство искусственных сооружений и укладка верхнего строения пути.

До конца текущего года планируется уложить 70 километров рельсошпальной решётки. На строительстве задействованы порядка 870 единиц специальной техники и около 1 450 специалистов.

Общая протяжённость новой железнодорожной линии составит 303 километра. Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию железнодорожной линии запланированы на 2027 год.

Ключевым результатом реализации проекта станет открытие третьего железнодорожного пограничного перехода между Казахстаном и Китаем. Это позволит разгрузить действующие пункты пропуска — станции Достык и Алтынколь, повысить эффективность распределения грузопотоков и создать дополнительные возможности для наращивания объёмов перевозок.

Ожидается, что пропускная способность нового направления достигнет 20 млн тонн грузов в год. Запуск линии позволит расширить экспортные возможности Казахстана, увеличить поставки отечественной продукции на китайский рынок, привлечь дополнительные транзитные потоки и укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.