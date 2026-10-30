Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на укрепление авиасообщения между Казахстаном и Китаем, расширение возможностей для путешествий и повышение удобства и разнообразия выбора для пассажиров.

В церемонии подписания приняли приняли участие Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, вице-президент Air Astana по партнерствам и альянсам Ричард Леджер, исполнительный вице-президент China Southern Airlines Цзэн Юнчао, представители авиакомпаний и организаций авиационной отрасли.

Это первое стратегическое партнерство между авиакомпаниями двух стран, которое станет новым этапом развития уже действующего код-шерингового сотрудничества и создаст основу для дальнейшего углубления коммерческих связей.

В рамках соглашения авиакомпании будут координировать расписания рейсов, расширять код-шеринговые услуги и реализовывать совместные маркетинговые инициативы. Благодаря сближению своих сетей и коммерческих моделей данное партнерство призвано упростить путешествия рейсами обеих авиакомпаний, обеспечив более единообразные условия перевозки, более удобные стыковки и более широкий доступ к пунктам назначения в Казахстане, Китае и за их пределами.

«Количество рейсов между нашими странами в сравнении с аналогичным периодом 2025 года увеличилось на 52%. С начала 2026 года перевезено более одного миллиона пассажиров. В планах Министерства дальнейшее расширение маршрутной сети с Китаем увеличив до 30 направлений», - отметил Талгат Ластаев.

«Китай является стратегически важным рынком для Air Astana, а Казахстан занимает выгодное положение в качестве транспортного узла, соединяющего Европу и Азию. Наше стратегическое партнерство с China Southern Airlines – важный шаг в развитии этой роли и углублении коммерческих отношений с одним из ведущих китайских авиаперевозчиков. Объединяя наши взаимодополняющие маршрутные сети и согласовывая ключевые элементы коммерческого предложения, мы стремимся предоставить пассажирам больше возможностей для путешествий, более удобные стыковки, а также более единообразные условия и правила обслуживания на рейсах обеих авиакомпаний», - сказал Ричард Леджер.

«Китай и Казахстан являются важными партнерами в рамках инициативы „Один пояс - один путь“. Это стратегическое сотрудничество стало значимым результатом развития авиационной связанности между двумя странами и отражает наше общее стремление к формированию процветающего регионального рынка. Для обеих авиакомпаний это стратегический выбор, позволяющий использовать преимущества каждой из сторон и совместно задействовать ресурсы. Для пассажиров наиболее ощутимым результатом станет повышение удобства путешествий: больше вариантов перелетов, более простые процедуры пересадки и более комфортное путешествие», - заявил Цзэн Юнчао.

Air Astana выполняет рейсы из Астаны и Алматы в Урумчи, Пекин, Гуанчжоу и Шанхай, предлагая в пиковый сезон до 36 регулярных рейсов туда и обратно в неделю. China Southern Airlines выполняет рейсы из Урумчи, Пекина, Гуанчжоу и Сианя в Алматы и Астану, предлагая в пиковый сезон до 29 регулярных рейсов туда и обратно в неделю. Вместе эти авиакомпании обеспечивают обширную сеть авиасообщений между двумя странами, создавая прочную основу для дальнейшего улучшения маршрутной сети, удобства путешествий и расширения выбора для пассажиров.

Стратегическое партнерство будет способствовать развитию деловых, туристических, образовательных и семейных поездок между Казахстаном и Китаем, а также усилению транзитных возможностей для пассажиров, следующих через Казахстан и Китай в другие города по сети обоих авиаперевозчиков.

О China Southern Airlines

China Southern Airlines - коммерческая авиакомпания со штаб-квартирой в Гуанчжоу. По состоянию на середину 2026 года ее парк насчитывает 973 пассажирских и грузовых воздушных судна.

Компания стала первым авиаперевозчиком, удостоенным награды «Бриллиантовая премия за безопасность полетов — три звезды» от Управления гражданской авиации Китая (CAAC), а также высшего рейтинга безопасности в семь звезд от AirlineRatings.com.

China Southern Airlines занимает первое место в категории авиакомпаний в рейтинге China Brand Power Index на протяжении 16 лет подряд и девять лет подряд получает награду CAPSE Best Airline Award.