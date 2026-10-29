Аудиты и применение их результатов обсудили на Неделе ИКАО в Астане

На Неделе ИКАО по авиационной безопасности 2026 в Астане состоялась панельная сессия «Выходя за рамки контрольного списка: от результатов аудита к долгосрочному развитию потенциала», в центре внимания которой стал вопрос о том, как использовать результаты аудитов для устранения выявленных недостатков и долгосрочного укрепления авиационной безопасности.

Участниками сессии стали директор Национальной службы разведки и безопасности Эфиопии Асрат Кеджела Фейса, главный авиационный инспектор Департамента авиационной безопасности Авиационной администрации Казахстана Рустем Кабанбаев, менеджер Департамента стандартов авиационной безопасности и содействия Управления гражданской авиации Таиланда Русни Мустапа, руководитель отдела политического анализа и исследований Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН Рэйчел Этли.

Рустем Кабанбаев рассказал, что за последний год аудит помог Казахстану уделить более пристальное внимание вопросам авиационной безопасности и определить направления для дальнейшего совершенствования.

«Главная работа начинается после аудита. У нас есть ценный опыт межведомственного взаимодействия, который позволяет не только устранять выявленные замечания, но и работать над их первопричинами. Важно, чтобы результаты аудита становились основой для конкретных корректирующих мер, укрепления взаимодействия между ведомствами и последовательного повышения уровня авиационной безопасности», – отметил Р. Кабанбаев.

Русни Мустапа в свою очередь заметила, что аудит позволяет оценить соответствие национальной системы авиационной безопасности международным требованиям, эффективность применения установленных стандартов и определить направления, требующие дополнительного внимания.

Участники дискуссии особо отметили необходимость рассматривать аудит не только как инструмент оценки соответствия, но и как основу для системных изменений. В этой связи важно устранять коренные причины нарушений, также важны реализация корректирующих мер и развитие профессионального потенциала.

Кроме того, уделили внимание межведомственному взаимодействию, обмену информацией об угрозах и принятию решений на основе оценки рисков. Эти механизмы играют важную роль в защите гражданской авиации и противодействии терроризму.

Неделя ИКАО по авиационной безопасности состоялась в Астане с 20 по 22 октября т.г., объединив более 1100 участников из 62 стран, представителей авиационных властей, международных организаций, авиакомпаний, аэропортов и экспертов авиационной отрасли.