Казахстан и США обсудили дальнейшее сотрудничество в области авиационной безопасности

В рамках Недели авиационной безопасности ИКАО 2026 в Астане состоялась встреча руководства Авиационной администрации Казахстана с представителями Администрации транспортной безопасности США (TSA) во главе с исполнительным директором по вопросам авиации и международной политики Эриком Ятаром.

Стороны рассмотрели вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в области авиационной безопасности, обмена нормативным и практическим опытом, а также подготовки к открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и США.

Одной из ключевых тем стало выполнение требований авиационной безопасности, необходимых для начала полётов казахстанского перевозчика в Соединённые Штаты. Участники обсудили подготовку программы авиационной безопасности авиакомпании Air Astana и дальнейшее взаимодействие с TSA по соответствующим процедурам.

Представители американской стороны разъяснили основные этапы работы, включающие рассмотрение программы безопасности перевозчика, проверку совместимости систем передачи данных о пассажирах с программой TSA Secure Flight и проведение оценки авиационной безопасности аэропорта до начала выполнения рейсов. Также отмечена необходимость координации этих мероприятий с процедурами Министерства транспорта США и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Отдельное внимание уделено результатам ранее проведённого предварительного обследования аэропорта и последующей работе по рекомендациям TSA. Стороны подчеркнули важность своевременного обмена информацией и взаимодействия профильных специалистов при подготовке к оценке.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении подходов США к организации национальной системы авиационной безопасности. В частности, обсуждены возможности ознакомления с законодательством, регулирующими документами и практикой TSA для дальнейшего совершенствования национальных требований и надзорных процедур.

Представители TSA сообщили о возможности предоставления систематизированного обзора нормативной базы США в области авиационной безопасности. Более детальные вопросы могут быть дополнительно проработаны через региональных представителей и профильные подразделения ведомства.

Кроме того, участники рассмотрели продолжающееся сотрудничество в сфере безопасности грузовых авиаперевозок и цепочек поставок. Отмечено значение обмена опытом и экспертного взаимодействия для повышения эффективности мер защиты гражданской авиации.

В ходе встречи стороны положительно оценили сложившееся взаимодействие, включая рабочие визиты специалистов TSA в Казахстан и участие казахстанских представителей в профильных мероприятиях в США. Американская делегация также выразила благодарность за организацию Недели авиационной безопасности ИКАО и возможность проведения двусторонних обсуждений.

Дальнейшее сотрудничество будет направлено на последовательное выполнение необходимых процедур авиационной безопасности, обмен передовыми практиками и создание условий для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США.