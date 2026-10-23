После реконструкции открылся железнодорожный вокзал станции Мангистау

В Мангистауской области состоялось торжественное открытие реконструированного железнодорожного вокзала станции Мангистау, построенного в 1969 году.

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов, представители подрядной организации, ветераны железнодорожной отрасли и жители региона.

Выступая на церемонии открытия, вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов отметил, что обновление железнодорожных вокзалов играет важную роль в совершенствовании пассажирской инфраструктуры и создании современных условий для обслуживания пассажиров.

«В результате реконструкции вокзал приобрёл современный архитектурный облик, а его инфраструктура стала более функциональной и удобной для пассажиров. Главная цель модернизации — создание комфортных, безопасных и доступных условий для каждого пассажира», — отметил Жанибек Тайжанов.

В ходе реконструкции полностью обновлено трёхэтажное здание вокзала с техническим этажом. Проведены работы по обновлению фасада, кровли, внутренних помещений, инженерных сетей и систем связи.

В здании оборудованы кассы, залы ожидания, зона досмотра, комната матери и ребёнка, помещения для длительного отдыха, а также объекты торговли и сервиса. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды: установлены лифты, эскалаторы и траволаторы, предусмотрены тактильная навигация и специальные помещения для отдыха маломобильных пассажиров. Вокзал также оснащён современными системами видеонаблюдения, вентиляции, пожарной безопасности и контроля доступа.

Вокзал станции Мангистау относится к I классу. Среднесуточный пассажиропоток составляет около 2 500 человек. Через станцию проходят 16 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение региона с Алматы, Астаной, Актобе, Кызылордой, Карагандой, Жезказганом, Павлодаром, Семеем, Туркестаном, Шымкентом, Таразом, Уральском и Атырау, а также с Узбекистаном.

Обновление вокзала направлено на повышение качества пассажирского обслуживания, создание комфортных условий для пассажиров и дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры Мангистауской области.