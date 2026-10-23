В Министерстве транспорта отметили День Республики Казахстан

В Министерстве транспорта Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвящённое национальному празднику — Дню Республики.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Министерства, представители подведомственных и отраслевых организаций, а также ветераны транспортной отрасли.

В рамках торжественной церемонии состоялось награждение работников за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие транспортной отрасли. Также сотрудники, впервые поступившие на государственную службу, принесли присягу.

Выступая с поздравительной речью, министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев отметил значимость труда работников отрасли для развития страны и повышения качества жизни населения.

«За каждым днём стабильной работы транспорта стоит труд тысяч людей. Благодаря их профессионализму и ответственности укрепляются связи между регионами и развивается экономика. Такой труд вносит значительный вклад в развитие нашей страны и её достойное будущее», — подчеркнул министр.

Праздничную атмосферу дополнила концертная программа, посвящённая Дню Республики Казахстан.