В Астане завершилась Неделя авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 2026 – ICAO Security Week 2026, которая впервые прошла в Казахстане с 20 по 22 октября. Масштабное международное мероприятие объединило более 1000 участников из 62 стран мира и стало одной из ключевых площадок для обсуждения современных вызовов, обмена опытом и выработки практических решений в области авиационной безопасности.

Заключительным событием симпозиума стала сессия «Послания из Астаны» (Messages from Astana), в ходе которой были подведены итоги международных дискуссий и обозначены основные направления дальнейшей совместной работы по укреплению глобальной системы авиационной безопасности.

В сессии приняли участие Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар, Вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев, Региональный директор Европейского и Североатлантического регионального бюро ИКАО (EUR/NAT) Николас Ралло, а также Старший директор по международным отношениям и безопасности Министерства транспорта Сингапура Бернард Лим.

Обеспечение авиационной безопасности в условиях стремительно меняющихся угроз требует не только совершенствования международных стандартов, но и конкретных действий на национальном и региональном уровнях, укрепления доверия между государствами, обмена информацией и внедрения современных технологий. От имени Регионального бюро ИКАО Николас Ралло обозначил основные обязательства, которые бюро намерено последовательно реализовывать, в их числе укрепление регионального сотрудничества, в частности через Региональную группу по авиационной безопасности и упрощению формальностей, укрепление партнерства и развитие профессионального потенциала, расширяя сотрудничество, в том числе с учебными центрами ИКАО, уделяя особое внимание инновациям, профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов, а также укрепление межрегионального взаимодействия и доверия.

«Речь идет об укреплении связей между различными направлениями обеспечения безопасности, а также о развитии взаимодействия между регионами и международными партнерами. Ни одно государство не способно самостоятельно противостоять всем современным угрозам. Точно так же ни один регион не может обеспечить абсолютную безопасность исключительно собственными силами. Поэтому мы должны доверять друг другу, обмениваться знаниями, опытом и информацией, а также действовать согласованно», – сказал Н. Ралло.

Вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев в своем выступлении выделил четыре основных «Messages from Astana», которые должны получить практическое продолжение. Прежде всего, это совершенствование национальных систем авиационной безопасности должно стать постоянным процессом. Конкретные меры должны учитывать национальные условия и возможности государств, обеспечивая реальные улучшения на практике. Второе – кибербезопасность, защита грузовых и почтовых перевозок, риски полётов вблизи зон конфликтов и незаконное использование беспилотных систем требуют постоянного внимания и согласованных решений. Цифровизация и искусственный интеллект открывают новые возможности, но одновременно модифицируют характер угроз. Поэтому необходимо укреплять обмен информацией и взаимодействие между странами. Третье – международное сотрудничество. Возможности государств различаются, однако, у всех нас есть общая заинтересованность в безопасной и устойчивой авиации.

«Четвёртое – инвестиции в людей являются необходимым условием развития международной гражданской авиации. Современная инфраструктура и технологии не заменят подготовленных специалистов. Казахстан уделяет особое внимание развитию авиационного образования и профессиональных компетенций. В этом контексте мы планируем создание нового профильного высшего учебного заведения для подготовки специалистов авиационной отрасли», – сообщил Вице-министр транспорта РК.

Завершая сессию, Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар поделился своими выводами по итогам Недели авиационной безопасности ИКАО в Астане. Он отметил, что способность предвидеть угрозы и действовать на опережение должна стать привычной практикой. Для этого необходимо использовать наиболее полную и достоверную доступную информацию об инцидентах, возникающих рисках и изменениях в сфере безопасности. Это необходимый элемент системы авиационной безопасности, который должен быть доступен каждому государству и каждому эксплуатанту.

«Укрепление глобальной авиационной безопасности требует более тесного сотрудничества как внутри государств, так и между ними, взаимодействия различных отраслей, государственных органов, авиационных организаций и международных партнеров. Кроме того, важно помнить, что в основе авиационной безопасности всегда находятся люди. Технологии, нормативные требования и современные системы защиты формируют необходимую основу авиационной безопасности. Однако в конечном счете именно люди обеспечивают их эффективное функционирование», – акцентировал внимание Генеральный секретарь ИКАО.

Три дня международного диалога охватили широкий спектр тем от определений глобальных вызовов до практических решений. Важное место в программе заняло обсуждение реализации Глобального плана обеспечения авиационной безопасности ИКАО (GASeP). Акцент был сделан на необходимости перехода от формального соблюдения требований к устойчивому достижению конкретных результатов.

В ходе дискуссий также обсуждались вопросы совершенствования государственного надзора, разработки корректирующих мероприятий по результатам проверок и повышения эффективности реализации стандартов ИКАО.

Значительная часть профессиональных обсуждений была посвящена угрозам, которые приобретают особую актуальность на фоне цифровизации авиационной отрасли. Эксперты рассмотрели вопросы защиты критически важных информационных систем аэропортов и авиакомпаний, противодействия кибератакам, а также обеспечения устойчивости авиационной инфраструктуры.

В рамках обсуждения угроз со стороны беспилотных авиационных систем участники пришли к выводу о необходимости более тесной координации между государствами, авиационной отраслью и структурами, ответственными за национальную безопасность.

Еще одной важной темой стало обеспечение устойчивого развития систем авиационной безопасности в условиях ограниченных финансовых, кадровых и временных ресурсов. Эксперты обсудили, как аэропортам и авиационным ведомствам внедрять современные технологии, сохраняя эффективность и надежность систем защиты.

Особый интерес вызвала панельная сессия, посвященная роли профессионального многообразия и человеческого фактора в обеспечении устойчивости отрасли. Слушатели обсудили, как развитие лидерских качеств, профессиональных компетенций и равных возможностей способствует повышению эффективности системы авиационной безопасности.

На сессии с участием Генерального секретаря ИКАО Хуана Карлоса Саласара обсуждались вопросы привлечения молодежи в авиационную отрасль, совершенствования профессионального образования и передачи знаний между поколениями специалистов.

Главным итогом Недели стало общее понимание того, что дальнейшее развитие авиационной безопасности должно основываться на практических действиях, международной солидарности и способности государств своевременно адаптироваться к новым вызовам.

Проведение Недели авиационной безопасности ИКАО 2026 в Астане стало значимым событием для Казахстана и всего Центральноазиатского региона, подтвердив растущую роль страны в международной авиационной повестке.

Генеральный секретарь ИКАО и участники Недели высоко оценили уровень организации мероприятия, а также отметили гостеприимство и тёплый приём казахстанской стороны.

Казахстан продемонстрировал готовность не только внедрять международные стандарты, но и активно участвовать в формировании новых подходов к обеспечению авиационной безопасности, развитии профессионального сотрудничества и продвижении инициатив ИКАО.

Обозначенные в ходе Недели авиационной безопасности ИКАО 2026 задачи станут основой для дальнейшей совместной работы государств и международных организаций по укреплению глобальной системы авиационной безопасности и обеспечению безопасного будущего гражданской авиации.