Генеральный секретарь ИКАО посетил Авиационную администрацию Казахстана

В ходе первого официального визита в Казахстан Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуан Карлос Саласар посетил Авиационную администрацию Казахстана (ААК) в сопровождении Регионального директора бюро EUR/NAT ИКАО Николаса Ралло и Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева. Генеральный секретарь ознакомился с деятельностью организации, также состоялась встреча с коллективом ААК.

Гостям были представлены основные направления работы организации по государственному надзору в сфере гражданской авиации Казахстана. Был отмечен высокий показатель соответствия международным стандартам в области авиационной безопасности (95,7%), благодаря чему Казахстан вошёл в ТОП-20 стран мира.

«Мы работаем в рамках наших аудиторских программ и, конечно же, оказываем содействие государствам, обращающимся за поддержкой для укрепления своих потенциалов. Однако далеко не каждый день у нас выпадает возможность напрямую пообщаться с людьми, которые воплощают всё это в жизнь на практике, доказав слова делом. Поэтому огромное спасибо за работу, которую вы делаете как профессионалы», – сказал Хуан Карлос Саласар в своем слове. Отдельно был отмечен вклад ААК в организацию Недели авиационной безопасности ИКАО в Астане, прошедшей 20–22 октября 2026 года, включая проведение симпозиума, тематических панельных сессий, двусторонних встреч с представителями государств, международных организаций и авиационной отрасли.

В ходе встречи также обсуждались дальнейшее совершенствование государственного надзора и развитие гражданской авиации Казахстана, а также работа по созданию Мастер-плана развития гражданской авиации Казахстана до 2050 года, прохождение предстоящих аудитов.

«Эффективность подтверждается только фактами. А если речь идёт об аспекте внедрения, то оно должно быть верифицировано документально по каждому держателю сертификата и лицензии. Это крайне важно: начинайте с 0%. Будьте сами себе строгими аудиторами, чтобы при приезде команды ИКАО для вас не было сюрпризов, и вы были готовы к самому строгому сценарию», – подчеркнул Николас Ралло.

В свою очередь Главный исполнительный директор Авиационной администрации Казахстана Майкл Дэниел отметил накопленный опыт коллектива ААК в части оценок со стороны авторитетных международных организаций и выразил уверенность в достижении предстоящих целей.

«Я искренне благодарю весь наш коллектив. Они приложили колоссальные усилия и потратили огромные ресурсы, благодаря чему мы продвигаемся так быстро. Завершив процесс по линии FAA IASA, мы вернемся к подготовке к аудиту USOAP и пройдём этот цикл по аналогичной схеме. Уверен, что в USOAP мы покажем отличные результаты, поскольку мышление всей нашей команды уже полностью адаптировано к подобным международным стандартам», – сказал М. Дэниел.

Визит Генерального секретаря ИКАО стал важным подтверждением высокого уровня взаимодействия Казахстана с международным авиационным сообществом и признания усилий страны по совершенствованию системы государственного надзора за гражданской авиацией. Встреча также подчеркнула значимость профессионального потенциала Авиационной администрации Казахстана и дальнейшего укрепления сотрудничества с ИКАО в целях повышения безопасности полётов, авиационной безопасности и устойчивого развития отрасли.