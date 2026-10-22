Казахстан и AFCAC обсудили перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации

В Астане состоялась встреча Министра транспорта Республики Казахстан Нурлана Сауранбаєва с Генеральным секретарём Африканской комиссии гражданской авиации (AFCAC) госпожой АдеСева Адейеми.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и государствами Африканского континента в сфере гражданской авиации, включая возможности открытия авиасообщения между регионами, а также обменом опытом и передовыми практиками между авиационными экспертами.

Также были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между авиационными властями, развитию кадрового потенциала и повышению квалификации специалистов в сфере гражданской авиации.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и продолжении конструктивного диалога в целях устойчивого развития гражданской авиации.