Тему развития и поддержания современных систем авиационной безопасности в условиях ограниченных финансовых, кадровых и временных ресурсов на Неделе авиационной безопасности ИКАО подняли участники сессии «Выход за рамки бюджетных ограничений: обеспечение устойчивости модернизации системы безопасности».

Особое внимание было уделено роли аэропортов, где непосредственно реализуются меры авиационной безопасности и проверяется эффективность принимаемых решений. Поддержание современной инфраструктуры требует не только своевременного обновления оборудования и технологий, но и системной работы по развитию профессиональных компетенций персонала, совершенствованию процедур и обеспечению долгосрочной устойчивости внедряемых решений.

Открывая сессию, Главный исполнительный директор Авиационной администрации Казахстана Майкл Дэниел подчеркнул, что модернизация авиационной безопасности требует эффективного управления имеющимися ресурсами. По его словам, для Казахстана, расположенного на пересечении ключевых транзитных маршрутов Евразии, развитие современных систем безопасности имеет особое значение.

«Настоящая модернизация – это не просто покупка нового оборудования. Это означает рассмотрение всей картины в целом, снижение рисков, текущее техническое обслуживание, обучение персонала, системная интеграция и долгосрочная эффективность. Это также означает простой вопрос: используем ли мы наилучшим образом имеющиеся у нас инструменты и таланты? Работая вместе, преодолевая границы между правительствами, организациями, регулирующими органами, аэропортами и отраслевыми партнерами, мы можем решать общие проблемы гораздо эффективнее, чем каждый из нас в одиночку», – сказал М. Дэниел.

Директор по безопасности полетов и авиационной безопасности Dubai Airports (ОАЭ) Бути Ахмед Курваш отметил, что при планировании модернизации систем авиационной безопасности необходимо учитывать не только стоимость строительства аэропорта, но и долгосрочные расходы на его эксплуатацию, кадровое обеспечение и внедрение новых решений. В условиях ограниченного финансирования инвестиции должны направляться прежде всего на меры, обеспечивающие наибольшее снижение рисков.

В свою очередь генеральный директор аэропорта Астаны Бекен Сейдахметов подчеркнул важность общих стандартов для авиации, где безопасность одного звена влияет на устойчивость всей международной сети.

«Президент страны последовательно ставит задачи по укреплению транзитного потенциала страны, развитию международных авиационных хабов, расширению маршрутной сети и модернизации аэропортовой инфраструктуры. В числе практических направлений – развитие аэропорта Астаны, строительство и модернизация объектов в регионах, повышение связанности территории страны и совершенствование системы государственного надзора за безопасностью полётов. Эти инициативы создают новые возможности для отрасли и одновременно повышают нашу ответственность: развитие инфраструктуры должно идти рука об руку с надёжной, устойчивой и современной системой авиационной безопасности».

Участники панельной сессии также обсудили возможности более эффективного использования существующих ресурсов и развития партнёрства между государственными органами, аэропортами, авиакомпаниями и международными организациями.

Директор по корпоративной безопасности Cargolux Airlines International S.A. (Люксембург) Ив Мабб поделился мнением о том, что любые решения, связанные с планированием инвестиций и развитием инфраструктуры, должны основываться на оценке рисков.

«Появление новых угроз требует внедрения соответствующих технологий, а выявленные недостатки необходимо устранять, совершенствуя рабочие процессы. Конечно, мы хотели бы иметь возможность выбирать наиболее подходящие технологические решения. Однако в сфере грузовых авиаперевозок многие используемые технологии изначально разрабатывались для пассажирской авиации и впоследствии адаптировались к нашим потребностям. Этот процесс требует времени. Поэтому сегодня для грузовых перевозчиков важно не столько внедрять совершенно новые технологии, сколько обеспечивать устойчивую работу уже существующих систем и постоянно искать возможности для их совершенствования».

Европейский опыт внедрения технологий авиационной безопасности представил также координатор по вопросам политики в области авиационной безопасности Европейской конференции гражданской авиации (ECAC) Артём Мельник. Он заострил внимание на роли международного сотрудничества и взаимного признания результатов испытаний оборудования, отметив, что это позволяет избежать дублирования проверок, рационально использовать ресурсы и ускорить внедрение решений, эффективность которых подтверждена испытаниями.

Сессия позволила рассмотреть проблему с разных сторон – от стратегического планирования и финансирования до практических задач эксплуатации инфраструктуры и подготовки специалистов. Слушатели активно задавали вопросы, включались в обсуждение и обменивались мнениями с экспертами. Такой формат позволил глубже рассмотреть практические аспекты модернизации систем авиационной безопасности и подходы к решению актуальных отраслевых задач.