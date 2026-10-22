В рамках Недели авиационной безопасности ИКАО 2026 (ICAO Security Week 2026) в Астане состоялась панельная сессия «Следующее поколение авиационного персонала (AVSEC NGAP)», посвященная развитию кадрового потенциала и подготовке нового поколения специалистов в области авиационной безопасности.

В центре обсуждения новая стратегия ИКАО по подготовке специалистов, преодоление кадрового дефицита и формирование устойчивого профессионального потенциала отрасли в условиях современных вызовов.

В дискуссии приняли участие Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар, вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, заместитель директора Бюро развития потенциала и осуществления ИКАО Мигель Марин, заместитель директора ИКАО по вопросам авиационной безопасности, кибербезопасности и упрощения формальностей Соня Хифди, а также молодые специалисты авиационной отрасли Казахстана – представители Международного аэропорта Астаны сотрудники службы авиационной безопасности Валерия Харламова и Олжас Куаныш.

Участники рассмотрели вопросы стратегического планирования кадровых ресурсов, внедрения обучения на основе компетенций, создания возможностей для профессионального роста и повышения привлекательности авиационной отрасли для молодежи. Особое внимание было уделено роли наставничества, международного обмена опытом и развитию карьерных перспектив молодых специалистов.

Открывая сессию, Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар подчеркнул особую значимость участия молодежи в формировании будущего мировой авиации. По его словам, молодые специалисты обладают собственным уникальным взглядом на развитие отрасли, и их мнение должно быть услышано на международном уровне. Он отметил, что подобные встречи создают важную площадку для диалога между поколениями и позволяют молодым профессионалам непосредственно участвовать в обсуждении стратегических вопросов авиационной безопасности.

Валерия Харламова отметила, что работа в сфере авиационной безопасности формирует не только профессиональные компетенции, но и важные навыки коммуникации, востребованные в повседневной жизни. «Международный обмен опытом особенно важен для молодых сотрудников, он позволяет находить новые подходы, после чего рождаются идеи для дальнейшего развития отрасли», – сказала В. Харламова.

В свою очередь, Олжас Куаныш подчеркнул, что авиация привлекает молодежь постоянным развитием, новыми задачами и возможностью профессиональной самореализации.

«Авиация объединяет людей и страны, обеспечивая связь между различными уголками мира. Это отрасль, в которой можно найти свое призвание и остаться на всю жизнь», – отметил он.

В ходе открытой дискуссии директор департамента авиационной безопасности и упрощения формальностей Управления гражданской авиации Кабо-Верде Анисио Алмейда обратил внимание на проблему удержания квалифицированных кадров. По его словам, подготовка специалистов по авиационной безопасности требует значительных усилий, при этом часть сотрудников впоследствии переходит в другие сферы, в частности туризм.

Он подчеркнул важность наставничества и формирования понятных карьерных перспектив, которые позволяют специалистам видеть возможности профессионального роста внутри авиационной отрасли.

Отвечая на этот вопрос, заместитель директора Бюро развития потенциала и осуществления ИКАО Мигель Марин отметил необходимость комплексного анализа причин оттока кадров. В качестве одного из возможных решений он привел профессиональную мобильность внутри авиационной отрасли, когда специалисты, получив дополнительную подготовку, могут переходить на новые должности и осваивать смежные направления деятельности.

В ходе дискуссии Региональный директор Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николас Ралло отметил важность международного сотрудничества и поддержки государств в развитии кадрового потенциала авиационной отрасли. По его словам, Казахстан является одним из партнеров Бюро ИКАО EUR/NAT, объединяющей 56 стран, и демонстрирует четкое стратегическое видение развития гражданской авиации. Он подчеркнул, что совместная работа с Казахстаном направлена на разработку комплексного Мастер-плана, предусматривающего укрепление профессионального потенциала отрасли, подготовку специалистов различного профиля и развитие компетенций в новых направлениях, включая кибербезопасность.

На сессии также обсуждалась международная поддержка государств в развитии кадрового потенциала, в том числе подготовка стратегических планов, совершенствование профессиональных компетенций и развитие новых направлений, включая кибербезопасность.

Завершая дискуссию, вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев подчеркнул, что подготовка квалифицированных специалистов и привлечение молодежи остаются важнейшими условиями устойчивого развития национальной авиационной отрасли.

«Для Казахстана развитие человеческого капитала один из приоритетов гражданской авиации. Сегодня в отрасли работают более 23 тысяч человек, в том числе свыше 3 500 специалистов по авиационной безопасности. Их профессионализм и компетентность имеют ключевое значение для обеспечения высокого уровня безопасности», – отметил вице-министр.

Участники сессии сошлись во мнении, что будущее авиационной безопасности зависит не только от внедрения современных технологий и совершенствования международных стандартов, но и от способности отрасли привлекать, развивать и удерживать квалифицированных специалистов.

Подготовка нового поколения профессионалов, преемственность опыта и расширение возможностей для молодежи станут важными составляющими устойчивой и безопасной авиационной системы будущего.