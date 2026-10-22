Казахстан и China Transinfo Group договорились о развитии беспилотного транспорта

В рамках международного транспортного форума NEW SILK WAY в Астане Министерство транспорта Республики Казахстан и китайская компания China Transinfo Group подписали меморандум о взаимопонимании в сфере беспилотного транспорта и цифровизации транспортной отрасли.

Документ закладывает основу для долгосрочного сотрудничества в области внедрения беспилотных технологий и цифровых решений в транспортной сфере.

Казахстан последовательно развивает международные транспортные коридоры и внедряет современные технологии для повышения эффективности перевозок и реализации транзитного потенциала страны.

В текущем году Казахстан и Россия реализовали пилотный проезд беспилотных грузовых автомобилей по маршруту «Астана – Москва». Следующим шагом может стать запуск аналогичного проекта совместно с Китаем на отдельных участках международных транспортных коридоров.

Внедрение беспилотных перевозок усилит развитие международных автоперевозок и укрепит транспортную связанность наших стран.