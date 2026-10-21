Казахстан и Сингапур обсудили расширение сотрудничества в сфере гражданской авиации

В Астане в рамках Недели авиационной безопасности ИКАО состоялась двусторонняя встреча представителей Авиационной администрации Казахстана и Управления гражданской авиации Сингапура (CAAS). Стороны обсудили развитие технического сотрудничества, подготовку авиационных специалистов и внедрение современных технологий.

В переговорах приняли участие Главный исполнительный директор Авиационной администрации Казахстана Майкл Дэниел и Старший Директор по развитию авиации CAAS Сидни Ко. Со стороны Авиационной администрации также участвовали Исполнительный директор по безопасности полетов Авиационной администрации Казахстана Аслан Сатжанов, директор Департамента лётной эксплуатации Зиа Уль Кабир, директор Департамента международных отношений Руслан Сарин.

В обсуждениях были затронуты вопросы продления действующего Меморандума о взаимопонимании между Авиационной администрацией Казахстана и CAAS в области расширения направлений сотрудничества. В частности, рассмотрены возможности обмена опытом в сфере надзора основанного на рисках, а также организации специализированных тренингов и стажировок для инспекторов и специалистов Авиационной администрации Казахстана на базе Сингапурской авиационной академии (SAA).

Стороны выразили заинтересованность в расширении программ подготовки по вопросам авиационной безопасности, организации контроля за обеспечением безопасности полётов, включая направления, охватываемые Универсальной программой проверок ИКАО в рамках механизма непрерывного мониторинга (USOAP-CMA), а также обслуживания аэронавигационных систем и авиационных инноваций.

Сингапурская сторона предложила учредить ежегодный диалог между Авиационной администрацией Казахстана и CAAS на уровне руководства. Предполагается, что данный формат позволит обеспечить регулярный обмен опытом, согласовывать приоритеты сотрудничества и развивать совместные инициативы.

Рассмотренные направления взаимодействия нацелены на повышение профессиональных компетенций авиационных специалистов и укрепление кадрового потенциала гражданской авиации Казахстана с учётом международных стандартов и передового опыта.