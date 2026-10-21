В Астане обсудили международное сотрудничество в сфере авиационной безопасности

В рамках Недели авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) – ICAO Security Week 2026 в Астане состоялась сессия выступлений высокого уровня. Основными темами стали укрепление международного сотрудничества, совершенствование государственного надзора и применение современных технологий для защиты гражданской авиации.

С докладами выступили помощник заместителя министра транспорта Канады по вопросам безопасности и защиты Лиза Дж. Сетлакве, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Российской Федерации Виктор Гулин, генеральный секретарь Африканской комиссии гражданской авиации (AFCAC) АдеСева Адейеми, генеральный секретарь Латиноамериканской комиссии гражданской авиации (LACAC) Хайме Биндер.

В ходе сессии Лиза Сетлакве отметила необходимость координации действий государств в условиях геополитической напряжённости, вооружённых конфликтов и роста киберугроз. Особое внимание она уделила роли ИКАО в разработке международных стандартов и своевременному обмену информацией об угрозах, в том числе в рамках канадской инициативы Safer Skies.

«Ни одно государство, независимо от уровня развития его авиационной системы и совершенства мер безопасности, не может справиться с этими вызовами в одиночку», – подчеркнула Лиза Сетлакве.

Виктор Гулин представил подходы к совершенствованию государственного надзора, профилактике нарушений и противодействию терроризму. В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия национальных надзорных систем с Универсальной программой проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности ИКАО (USAP), применения механизмов самообследования авиационных организаций и публичного декларирования соблюдения обязательных требований. Также отмечены риски использования искусственного интеллекта для проведения кибератак.

«Борьба с терроризмом в международной гражданской авиации должна быть не декларативной, а системной, последовательной и опираться на самые современные инструменты контроля и профилактики», – отметил Виктор Гулин.

АдеСева Адейеми рассказала о деятельности AFCAC по поддержке африканских государств при подготовке к аудитам ИКАО и реализации корректирующих мероприятий.

«Цифровизация – это мост между безопасностью и упрощением процедур. Безопасные цифровые инструменты, обмен информацией о пассажирах и надежные пограничные процессы помогают государствам знать, кто путешествует, ускорять обработку законных пассажиров и концентрировать внимание там, где риск наиболее высок. Наша цель – беспрепятственное и безопасное путешествие через африканские границы», – сказала АдеСева Адейеми.

Хайме Биндер представил опыт сотрудничества государств Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках совместной региональной группы ИКАО и LACAC. Работа группы охватывает безопасность грузовых перевозок, кибербезопасность, оценку рисков, подготовку персонала и управление данными о пассажирах. Спикер подчеркнул общую ответственность государств за защиту международной гражданской авиации и взаимосвязь мер безопасности с упрощением формальностей.

«В авиации безопасность – это общая ответственность, пассажир, совершающий посадку в одном аэропорту, несет с собой доверие к органам контроля и учреждениям этого государства. По прибытии в другую страну это доверие становится частью гораздо более широкой системы. Ни один орган власти не может гарантировать безопасность всей системы в одиночку. Мы зависим друг от друга», – подчеркнул Хайме Биндер.

Участники сессии отметили важность обмена информацией и практическим опытом, развития кадрового потенциала и последовательного внедрения стандартов ИКАО. Представители государств и региональных организаций выразили благодарность Казахстану и ИКАО за организацию мероприятия и создание условий для международного диалога по актуальным вопросам авиационной безопасности.