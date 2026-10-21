В рамках реализации концепции «Закон и порядок» Министерство транспорта Республики Казахстан проводит комплексную работу по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах республиканского значения. Работа направлена на укрепление транспортной дисциплины, повышение ответственности участников дорожного движения, предупреждение нарушений и создание безопасных условий для водителей и пассажиров.

Одним из важных направлений является внедрение автоматизированных систем контроля средней скорости движения. В настоящее время система действует на 15 участках платных автомобильных дорог общей протяжённостью более 3 тыс. км. До конца 2026 года планируется дополнительно внедрить контроль ещё на 13 участках. Таким образом, в общей сложности система охватит 28 участков общей протяжённостью порядка 5,4 тыс. км.

Контроль средней скорости позволяет определять скорость транспортного средства между двумя контрольными точками и выявлять превышение установленного ограничения на протяжении всего участка дороги. Такой механизм способствует соблюдению правил дорожного движения и повышает ответственность водителей за свои действия.

Дополнительно для повышения безопасности дорожного движения в сложных погодных условиях на автомобильных дорогах республиканского значения внедряются лазерные системы визуального ориентирования. На сегодняшний день эксплуатируются 56 таких устройств, которые помогают водителям ориентироваться на дороге в условиях тумана, метели, сильного дождя и ограниченной видимости.

Важной составляющей концепции «Закон и порядок» является создание дорожной инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности. За последние пять лет более 11 тыс. км республиканских автомобильных дорог переведены в I и II технические категории. Кроме того, построено 65 обходов населённых пунктов, позволяющих вывести транзитный транспорт за пределы городов и сел, а также 38 надземных пешеходных переходов.

При строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог предусматриваются обновление дорожного покрытия, нанесение разметки, установка дорожных знаков и барьерных ограждений, а также совершенствование организации движения на потенциально опасных участках.

Реализация концепции «Закон и порядок» в автодорожной отрасли предполагает не только применение технических средств контроля, но и формирование культуры соблюдения законодательства. Соблюдение скоростного режима, правил обгона, дистанции и других требований является обязанностью каждого участника дорожного движения.

Министерство транспорта продолжит внедрение современных систем контроля и развитие безопасной дорожной инфраструктуры во взаимодействии с уполномоченными государственными органами. Принимаемые меры направлены на повышение дисциплины на дорогах, укрепление принципа неотвратимости ответственности за нарушения и защиту жизни и здоровья граждан.