Казахстан и LACAC обсудили перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации

20 октября 2026 года в Астане состоялась встреча вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с Генеральным секретарем Латиноамериканской комиссии гражданской авиации (LACAC) Хайме Биндером.

Стороны обсудили вопросы развития международного сотрудничества в сфере гражданской авиации, укрепления межрегиональных связей, обмена опытом и расширения взаимодействия между авиационными властями Казахстана и государств Латинской Америки.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы развития сотрудничества между Евразийской конференцией гражданской авиации (ЕАCAC) и LACAC, а также дальнейшей проработки проекта Меморандума о взаимопонимании между двумя региональными организациями.

Также обсуждены вопросы взаимодействия на площадке ИКАО и расширения сотрудничества с государствами Латинской Америки.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и укреплении партнёрских отношений в целях устойчивого развития гражданской авиации.