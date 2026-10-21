В городе Кульсары открылся новый железнодорожный вокзал

В городе Кульсары состоялось торжественное открытие нового железнодорожного вокзала. Проект стоимостью более 500 млн тенге реализован за счёт средств транспортно-логистической компании «Исткомтранс».

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан Елдос Нестай, аким города Кульсары Кадиржан Адинов, генеральный директор компании «Исткомтранс» Алмас Абайдельдинов, а также жители города.

Новый вокзал пришёл на смену зданию, которое функционировало с 1970 года. Если площадь прежнего помещения составляла 211 кв. метра, то площадь нового комплекса достигла 846 кв. метров — почти в четыре раза больше. Это позволило создать более комфортные условия для пассажиров и расширить возможности обслуживания.

Выступая на церемонии открытия, заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан Елдос Нестай отметил, что по всей стране ведётся масштабная работа по обновлению железнодорожной вокзальной инфраструктуры. В текущем году модернизация охватывает 121 объект.

«Кульсары — важная пассажирская станция. Ежедневно здесь проходят 10 пассажирских поездов, а услугами вокзала пользуются более 300 человек. Поэтому качество вокзальной инфраструктуры напрямую влияет на комфорт и удобство пассажиров. Новый вокзал построен за счёт частных инвестиций, что является хорошим примером участия бизнеса в развитии транспортной инфраструктуры и решении актуальных вопросов, имеющих значение для жителей региона», — подчеркнул Елдос Нестай.

В новом здании предусмотрены все необходимые для пассажиров помещения: залы ожидания, кассовая зона, медицинский пункт, комната матери и ребёнка, камера хранения и санитарные комнаты. Особое внимание уделено созданию доступной среды — в комплексе обеспечены условия для маломобильных пассажиров.

Благоустроена и прилегающая территория. Здесь обустроен перрон, предусмотрена парковка, установлены системы освещения и видеонаблюдения.

Открытие нового вокзала стало значимым событием для жителей Кульсары и важным шагом в обновлении транспортной инфраструктуры региона. Современный комплекс призван повысить качество обслуживания пассажиров, сделать поездки более комфортными и создать условия, отвечающие современным требованиям к железнодорожным вокзалам.