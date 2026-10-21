Женщины в авиационной безопасности: человеческий фактор как ключ к защите отрасли

В рамках Недели авиационной безопасности ИКАО (ICAO Security Week 2026) в Астане состоялась дискуссия «Сила перспективы: женщины, человеческий фактор и будущее безопасности в авиации», посвящённая роли женщин в обеспечении безопасности гражданской авиации и развитию профессионального кадрового потенциала отрасли.

В дискуссии приняли участие Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК, Посол Глобальной программы ИКАО Салтанат Томпиева, Директор Аэронавигационного бюро ИКАО Мишель Меркл, сотрудник Управления гражданской авиации Италии Каролина Бронзоне, сотрудник по международному надзору и кибербезопасности Управления гражданской авиации Венгрии Ванда Папп, старший директор по надзору и инспекциям, Объединенные Арабские Эмираты, Вафа Абдулла Аль-Обайдли. Модератом сессии выступила заместитель директора по авиационной безопасности, кибербезопасности и упрощению формальностей, исполняющая обязанности директора Авиатранспортного бюро ИКАО Соня Хифди.

В центре обсуждения – человеческий фактор как один из ключевых элементов системы авиационной безопасности. Современные технологии и нормативные требования создают основу для защиты, однако именно профессионализм, внимательность, способность своевременно распознавать угрозы и принимать решения во многом определяют эффективность мер безопасности. Участницы поделились профессиональным опытом, рассказали о карьерном пути, вызовах в отрасли и возможностях для нового поколения специалистов.

Салтанат Томпиева рассказала участникам о своем профессиональном становлении. «Важно делиться знаниями и опытом с командой, быть наставником, создавать возможности для профессионального роста и мотивировать людей постоянно учиться. Мой собственный путь показывает, что можно начать с самой младшей должности. Главное – продолжать учиться, предъявлять к себе высокие требования, сохранять профессиональную честность и быть готовым брать на себя ответственность», – поделилась С. Томпиева.

Особое внимание было уделено развитию компетенций, обмену опытом и созданию условий для полноценной реализации профессионального потенциала женщин в авиационной безопасности.

«Современные технологии стали очень хорошей точкой входа в авиацию отрасль для молодежи. При приеме на работу часто требуется профессиональный опыт. Однако в таких быстро развивающихся направлениях, как цифровизация и кибербезопасность, все большее значение имеют конкретные навыки, знания и способность быстро адаптироваться к новым технологиям. Именно здесь у молодежи очень много возможностей», – поделилась мнением Ванда Папп.

«В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется программа «Будущие специалисты авиационной индустрии», рассчитанная на три года. Это не только профессиональная подготовка молодых специалистов, но и саморазвитие, умение принимать решения в повседневных задачах. В ней участвуют как мужчины, так и женщины», – рассказала Вафа Абдулла Аль Обейдли.

В свою очередь Директор Аэронавигационного бюро ИКАО Мишель Меркл подчеркнула, что у женщин особенный взгляд на мир и свой подход к решению задач: «Именно поэтому я стараюсь создавать пространства для обмена опытом. У нас есть неформальное сообщество для поддержки и продвижения женщин. В ИКАО работают потрясающие профессионалы, которые достигли невероятных высот в своей карьере. Мы собираемся вместе, чтобы открыто обсуждать волнующие нас проблемы».

Завершая сессию, Соня Хифди отметила, что женщины обладают мощным эмоциональным спектром и разным видением задач. Передача практического опыта, развитие профессиональных компетенций и расширение возможностей карьерного роста имеют принципиальное значение для формирования устойчивой системы авиационной безопасности в долгосрочной перспективе.

Дискуссия подтвердила, что эффективная система авиационной безопасности опирается не только на технологии и стандарты, но и на людей, их опыт, ответственность и способность действовать сообща.