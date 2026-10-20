О новых подходах к обеспечению авиационной безопасности в условиях современных угроз

Неделя авиационной безопасности ИКАО 2026 продолжилась панельной сессией «25 лет спустя: глобальное состояние безопасности в авиации».

В центре дискуссии новые вызовы глобальной авиационной безопасности и готовность отрасли противостоять угрозам будущего.

За последние 25 лет мировая система авиационной безопасности прошла масштабную трансформацию. Однако развитие технологий, появление новых видов угроз и усложнение авиационных операций требуют пересмотра традиционных подходов.

В рамках данной сессии состоялась дискуссия с участием генерального директора Управления гражданской авиации Сьерра-Леоне Мусайеро Барри, заместитель директора по авиационной безопасности, кибербезопасности и упрощению формальностей, и.о. директора Бюро воздушного транспорта ИКАО Соня Хифди.

Модератором сессии выступил Бернард Лим, старший директор по международным отношениям и безопасности Министерства транспорта Сингапура. Участвовали Генеральный директор Международного аэропорта Алматы Гокер Косе, главный советник руководителя Ространснадзора, РФ Владимир Черток, менеджер по авиационной безопасности, политике в области упрощения формальностей и регулированию, UCAA Джейн Накиму, Исполнительный директор по международной политике, планам и взаимодействию, Администрация транспортной безопасности, США Эрик Ятар, Директор Аэронавигационного бюро ИКАО Мишель Меркл.

Главный вопрос – как перейти от реагирования на угрозы к их предупреждению. Участники рассмотрели возможности применения стратегического прогнозирования, оценки рисков с использованием разведывательной информации, а также укрепления взаимодействия между государственными органами и представителями авиационной отрасли.

На сложность современных вызовов обратила внимание менеджер по авиационной безопасности, политике в области упрощения формальностей и регулированию Управлении гражданской авиации Уганды.

«Сегодня авиационная безопасность требует не только оперативного реагирования на возникающие угрозы, но и способности прогнозировать их заранее. Новые технологии и усложнение авиационных процессов ставят новые задачи. Поэтому особое значение приобретают международное сотрудничество, своевременный обмен информацией и совместная работа по совершенствованию системы авиационной безопасности», – подчеркнула Д. Накиму.

Участники сессии отметили необходимость адаптации действующих механизмов авиационной безопасности к новым технологическим вызовам и обеспечению готовности государств к потенциальным угрозам. Ожидается, что итоги дискуссии позволят определить приоритетные направления международного сотрудничества и сформировать основу для дальнейшего обсуждения стратегических задач авиационной безопасности на предстоящие годы.