Казахстан и Канада обсудили перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации

Министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев в рамках Недели авиационной безопасности ИКАО (ICAO Security Week 2026), проходящей в Астане, встретился с представителем Министерства транспорта Канады Лизой Сетлакве.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, включая вопросы регулирования деятельности аэропортов и развития малой авиации.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрских отношений и развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере гражданской авиации.