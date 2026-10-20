В Астане открылась Неделя авиационной безопасности ИКАО – 2026

20 октября 2026 года во Дворце Независимости в Астане состоялось открытие Недели авиационной безопасности – 2026, организованной под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) при поддержке Министерства транспорта Республики Казахстан.

Мероприятие мирового уровня впервые проводится в Казахстане, что свидетельствует о высоком уровне международного сотрудничества страны с ИКАО. Казахстан входит в число 20 ведущих государств мира по уровню соответствия международным стандартам авиационной безопасности с показателем эффективного внедрения 95,7%.

В церемонии открытия приняли участие министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев и Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар.

«Развитие гражданской авиации требует международного сотрудничества и обмена опытом. Мы последовательно расширяем международную маршрутную сеть. Мы верим в развитие авиационной отрасли, она сейчас находится в фазе активного роста: за шесть лет рост в шесть раз. Государство продолжит работу по развитию отрасли. Желаю всем участникам продуктивной работы, полезных дискуссий и успешного проведения ICAO Aviation Security Week 2026», – сказал министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев в своем приветственном выступлении.

«Мы должны полностью исключить акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации и связанные с ними человеческие жертвы», – заявил Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар, выступая на церемонии открытия.

Он также подчеркнул: «Мы будем укреплять все уровни авиационной безопасности и обеспечивать обмен разведывательной и другой критически важной информацией, чтобы государства могли совместно обеспечивать защиту каждого рейса».

В первый день Недели авиационной безопасности также состоялась церемония подтверждения партнерства и обязательств, продемонстрировавшая поддержку со стороны государств и партнеров в вопросах укрепления глобальной авиационной безопасности.

В ходе церемонии Соединенные Штаты Америки объявили о намерении предоставить финансовую поддержку Программе авиационной безопасности ИКАО. Кроме того, ИКАО и Международный аэропорт Астаны подписали соглашение об управленческих услугах (Management Service Agreement).

Неделя авиационной безопасности объединила представителей авиационных властей 62 стран, а также представители регулирующих органов, международных организаций, аэропортов, авиакомпаний и экспертного сообщества из Бразилии, Венгрии, Италии, Канады, ОАЭ, Португалии США, Тайланда, Франции, Эфиопии и др.

В числе спикеров – высокопоставленные представители Министерства транспорта Канады (Transport Canada), Администрации транспортной безопасности США (TSA), Министерства транспорта Сингапура, Африканской и Латиноамериканской комиссий гражданской авиации, Совета и Секретариата ИКАО, а также национальных авиационных властей стран Европы, Африки, Азии и Америки. В течение трех дней участники обсудят ключевые вызовы и перспективы развития глобальной системы авиационной безопасности.

Программа Недели авиационной безопасности ИКАО включает серию дискуссий высокого уровня, посвященных наиболее актуальным вызовам в сфере обеспечения авиационной безопасности.

Программа включает сессии высокого уровня, посвященные состоянию мировой системы авиационной безопасности спустя 25 лет, обеспечению безопасности воздушных грузовых и почтовых перевозок в условиях развития электронной коммерции, а также выполнению полетов над зонами вооруженных конфликтов и вблизи них.

Особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности гражданской авиации, повышению эффективности реализации рекомендаций по итогам аудитов, выполнению Глобального плана обеспечения авиационной безопасности (GASeP), модернизации систем безопасности и развитию кадрового потенциала отрасли.

В рамках специальных мероприятий будут рассмотрены вопросы противодействия неправомерному использованию беспилотных авиационных систем в рамках совместного мероприятия ИКАО, Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (UNCTED) и Контртеррористического управления ООН (UNOCT); расширения участия женщин в сфере авиационной безопасности; реализации новой стратегии ИКАО по подготовке следующего поколения авиационных специалистов в области авиационной безопасности (NGAP AVSEC Strategy).

В ходе открытия Недели состоялась передача Казахстану символической статуэтки организатора от Омана, проводившего Неделю ИКАО по авиационной безопасности в декабре 2024 года.

Неделя авиационной безопасности ИКАО – 2026 станет важным этапом подготовки к Третьей конференции высокого уровня по авиационной безопасности (HLCAS/3), которая состоится в 2027 году в Монреале (Канада).

Мероприятие завершится 22 октября итоговой сессией «Послания из Астаны» (Messages from Astana).

Проведение Недели авиационной безопасности ИКАО в Казахстане подчеркивает возрастающую роль страны в международном авиационном сообществе и ее вклад в развитие глобальной системы безопасности гражданской авиации.

Неделя безопасности ИКАО» (ICAO Security Week) проводится по всему миру под эгидой ИКАО с 2001 года. В ходе последнего мероприятия, состоявшегося в Омане в 2024 году, была принята на высоком уровне «Маскатская декларация по безопасности в авиации и кибербезопасности в авиации.