В Астане состоялось очередное заседание казахстанско-белорусской Совместной комиссии по международному автомобильному сообщению. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних и транзитных грузоперевозок, а также дальнейшие шаги по цифровизации разрешительной системы.

Одной из ключевых тем стало внедрение электронных разрешений на международные автомобильные перевозки. Стороны договорились до конца 2026 года сформировать рабочую группу по данному вопросу, а в течение 2027 года провести пилотный проект по использованию электронных разрешений. Переход на электронный формат позволит сократить административные процедуры, повысить прозрачность перевозок и ускорить оформление документов.

Также стороны рассмотрели перспективы установления безлимитной квоты разрешений на международные автомобильные перевозки.

В целях удовлетворения потребностей перевозчиков принято решение о взаимном обмене дополнительными 5 000 разрешениями на 2026 год. Предварительная квота разрешений на 2027 год согласована в объёме 50 000 единиц. Это позволит создать дополнительные возможности для осуществления международных перевозок и поддержать развитие торгово-экономических связей между двумя странами.

В ходе заседания отмечен устойчивый рост грузоперевозок между Казахстаном и Беларусью, а также значимость двух стран в развитии международных транспортных коридоров.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере автомобильного транспорта, совершенствовании условий международных перевозок и последовательном развитии двусторонних транспортных связей.