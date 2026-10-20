Министр транспорта Казахстана встретился с Генеральным секретарём ИКАО

Министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев встретился с Генеральным секретарём Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуаном Карлосом Саласаром в рамках Недели авиационной безопасности ИКАО (ICAO Security Week 2026), проходящей в Астане 20–22 октября.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия Казахстана с ИКАО, укрепления авиационной безопасности и развития международного сотрудничества в сфере гражданской авиации.

Министр проинформировал о принимаемых мерах по развитию отрасли. В рамках трёхлетнего плана до 2028 года ведётся работа по расширению маршрутной сети, модернизации аэропортов, обновлению воздушного флота и подготовке авиационных специалистов. Параллельно при экспертной поддержке ИКАО разрабатывается Мастер-план развития гражданской авиации до 2050 года.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрства и развитии взаимодействия по приоритетным направлениям гражданской авиации.