В Астану впервые с официальным визитом прибыл Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуан Карлос Саласар в сопровождении супруги, госпожи Кардоны.

В аэропорту высокого гостя встретил Вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев. Этот визит стал первым визитом Хуана Карлоса Саласара в страны Центральной Азии.

В рамках визита глава ИКАО примет участие в Неделе авиационной безопасности ИКАО (ICAO Security Week 2026), которая пройдёт 20–22 октября в Астане при поддержке Министерства транспорта Республики Казахстан.

Впервые Казахстан становится принимающей стороной этого масштабного международного мероприятия, объединяющего руководителей авиационных властей, представителей международных организаций, авиакомпаний, аэропортов и ведущих экспертов отрасли.

Проведение Недели авиационной безопасности ИКАО в Казахстане и официальный визит Генерального секретаря организации свидетельствуют о высоком уровне доверия со стороны международного авиационного сообщества, признании достижений страны в обеспечении авиационной безопасности и укреплении её позиций на мировой авиационной арене.

Ожидается, что итоги встречи придадут дополнительный импульс укреплению глобальной системы авиационной безопасности и выработке совместных подходов к противодействию современным угрозам.

Для справки:

ИКАО – специализированное учреждение Организации Объединённых Наций, объединяющее 193 государства. Организация устанавливает международные стандарты и рекомендуемую практику в сфере гражданской авиации.

Казахстан является членом ИКАО с 1992 года. В 2024 году республика первой среди стран Центральной Азии открыла Постоянное представительство при ИКАО в Монреале.

Хуан Карлос Саласар занимает должность Генерального секретаря ИКАО с августа 2021 года. В 2024 году он был переназначен на второй срок.