19 октября 2026 года в Астане в рамках Недели авиационной безопасности ИКАО (ICAO Security Week-2026) состоялось заседание Координационной группы по авиационной безопасности стран Центральной Азии и Кавказа с участием представителей авиационных властей Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, а также представитель Российской Федерации в качестве наблюдателя.

Участники заседания обсудили актуальные угрозы гражданской авиации, включая риски выполнения полетов вблизи зон вооруженных конфликтов, угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов и вопросы выявления самодельных взрывных устройств. Обсуждены подходы к оценке рисков, совершенствованию защитных мер и оперативному обмену информацией.

Также были рассмотрены вопросы расширения практического сотрудничества между государствами региона, оказания поддержки при подготовке к аудитам ИКАО и их прохождении, устранения выявленных недостатков, а также внедрения международных стандартов авиационной безопасности. Отмечено, что такое взаимодействие способствует повышению уровня соответствия требованиям ИКАО, что находит отражение в результатах аудитов государств региона.

Участники подчеркнули значимость регионального взаимодействия для реализации Глобального плана обеспечения авиационной безопасности ИКАО (GASeP), а также рассмотрели приоритеты совместной работы на 2027 год.

Итоги заседания и положительный опыт регионального сотрудничества будут представлены на 9-й сессии Недели авиационной безопасности ИКАО «Путь к HLCAS/3», посвященной подготовке к третьей Конференции ИКАО высокого уровня по авиационной безопасности в 2027 году.

Проведение заседания в Астане подтвердило приверженность государств Центральной Азии и Кавказа укреплению регионального сотрудничества и формированию согласованных подходов к обеспечению авиационной безопасности.