Казахстан и Литва обсудили развитие международных автомобильных перевозок

В Министерстве транспорта Республики Казахстан состоялась встреча с представителями литовского бизнес-сообщества, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок.

Особое внимание было уделено цифровизации разрешительных документов, созданию благоприятных условий для осуществления международных автомобильных перевозок, а также развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Стороны подчеркнули важность дальнейшего совершенствования условий для осуществления международных автомобильных перевозок, внедрения цифровых решений, снижения административных барьеров в сфере таможенного администрирования и укрепления взаимодействия между Казахстаном и Литвой в транспортно-логистической отрасли.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по рассмотренным вопросам. Участники встречи подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества в сфере автомобильного транспорта, а также выразили готовность прилагать необходимые усилия для достижения конкретных результатов в рамках двустороннего взаимодействия.