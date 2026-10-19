Впервые в Казахстане пройдет Неделя авиационной безопасности ИКАО-2026

20–22 октября 2026 года в Астане, во Дворце независимости при поддержке Министерства транспорта Республики Казахстан состоится Неделя авиационной безопасности ИКАО – одно из ключевых международных мероприятий в сфере авиационной безопасности и кибербезопасности. Впервые Казахстан станет площадкой проведения глобального форума, на который соберутся авиационные власти государств и представители авиационной отрасли со всего мира.

Казахстан входит в TOP-20 стран мира по авиационной безопасности (95,7%) и в настоящее время является лидером в регионе Центральной Азии по данному показателю.

Для участия в Неделе безопасности ИКАО в Казахстан с официальным визитом впервые прибудет Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар, в мероприятии также примут участие высокопоставленные представители Бразилии, Венгрии, Италии, Канады, ОАЭ, Португалии США, Тайланда, Франции, Эфиопии и др, крупных международных организаций – ООН, AFCAC, LACAC, IATA, ECAC, GEA.

В рамках Недели безопасности ИКАО-2026 участники обсудят современные подходы к управлению рисками, связанными с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта, ростом киберугроз, распространением беспилотных воздушных судов, а также последствиями вооруженных конфликтов и геополитической нестабильности. В центре внимания окажутся темы инноваций и новых технологий, развития кадров и укрепления систем авиационной безопасности.

В течение Недели Астана станет площадкой международного диалога по наиболее актуальным вопросам авиационной безопасности. Масштаб и высокий уровень представительства подчёркивают особую значимость мероприятия для мировой авиационной отрасли и укрепляют международный авторитет Казахстана как активного участника глобального авиационного сообщества, вносящего свой вклад в формирование будущих подходов к обеспечению безопасности гражданской авиации.

Неделя авиационной безопасности (Aviation Security Week) проводится в различных странах мира, начиная с 2001 года. Инициатива реализуется на глобальном уровне под эгидой ИКАО и на национальных уровнях в таких странах как США, Канаде, Австралии, Индии, странах Африки, Оман и др.